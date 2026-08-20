AGENDA · Cherveix-Cubas
Contes du monstre du placard, Médiathèque de Cherveix-Cubas, Cherveix-Cubas
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque de Cherveix-Cubas · Cherveix-Cubas
Informations pratiques
Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 15h00 Médiathèque de Cherveix-Cubas Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00
Spectacle jeune public dès 4 ans.
Médiathèque de Cherveix-Cubas 299 route des écoles 24390 Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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