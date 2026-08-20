Contes du monstre du placard, Médiathèque de Cherveix-Cubas, Cherveix-Cubas

Informations pratiques

Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 15h00 Médiathèque de Cherveix-Cubas Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Spectacle jeune public dès 4 ans.

Médiathèque de Cherveix-Cubas 299 route des écoles 24390 Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Monia Lyorit