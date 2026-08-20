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Contes du monstre du placard, Médiathèque de Cherveix-Cubas, Cherveix-Cubas

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque de Cherveix-Cubas · Cherveix-Cubas

Contes du monstre du placard, Médiathèque de Cherveix-Cubas, Cherveix-Cubas

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Cherveix-Cubas
Adresse
299 route des écoles 24390 Cherveix-Cubas
Ville
24390 Cherveix-Cubas
Département
Dordogne

Contes du monstre du placard Mercredi 28 octobre, 15h00 Médiathèque de Cherveix-Cubas Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Spectacle jeune public dès 4 ans.

Médiathèque de Cherveix-Cubas 299 route des écoles 24390 Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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