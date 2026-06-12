L’Été au Clupeau barbecue et concert Camping le Clupeau Cherveix-Cubas vendredi 21 août 2026.

Cherveix-Cubas

L’Été au Clupeau barbecue et concert

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

19h barbecue, 21h concert avec Loreann’ (folk rock)

19h barbecue,

21h concert avec Loreann’ (folk rock) .

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88 campingleclupeau24@gmail.com

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English : L’Été au Clupeau barbecue et concert

7 p.m. barbecue, 9 p.m. concert featuring Loreann’ (folk rock)

L’événement L’Été au Clupeau barbecue et concert Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère