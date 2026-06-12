L’Été au Clupeau barbecue et concert Camping le Clupeau Cherveix-Cubas
L’Été au Clupeau barbecue et concert Camping le Clupeau Cherveix-Cubas dimanche 16 août 2026.
Cherveix-Cubas
L’Été au Clupeau barbecue et concert
Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
19h barbecue, 21h concert avec THOKO (pop anglaise et française).
19h barbecue,
21h concert avec THOKO (pop anglaise et française). .
Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88 campingleclupeau24@gmail.com
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English : L’Été au Clupeau barbecue et concert
7 p.m. barbecue, 9 p.m. concert featuring THOKO (British and French pop).
L’événement L’Été au Clupeau barbecue et concert Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère
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