Contes d’une plage vivante, Lieu de rdv donné à la réservation, Colleville-Montgomery

Contes d’une plage vivante Mardi 11 août, 10h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !

A partir de 3 ans.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation COLLEVILLE-MONTGOMERY Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 97 12 61 »}]

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !