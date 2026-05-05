Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer

Contes d’une plage vivante Mercredi 5 août, 10h00 Poste de secours Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

Poste de secours Poste de secours BERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans. (Sur place/1h30)…