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Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer

Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer

Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer mercredi 5 août 2026.

Lieu : Poste de secours

Adresse : Poste de secours BERNIERES-SUR-MER

Ville : 14990 Bernières-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Contes d’une plage vivante Mercredi 5 août, 10h00 Poste de secours Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans.
(Sur place/1h30) – Niveau 1

Poste de secours Poste de secours BERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans. (Sur place/1h30)…

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