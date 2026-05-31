Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer
Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Bernières-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Contes d’une plage vivante Mercredi 5 août, 10h00 Poste de secours Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:00:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans.
(Sur place/1h30) – Niveau 1
Poste de secours Poste de secours BERNIERES-SUR-MER Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !
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