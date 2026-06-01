Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Langrune-sur-Mer
Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Langrune-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Contes d’une plage vivante Lundi 6 juillet, 15h30 Poste de secours Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T15:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !
Public enfant accompagné. A partir de 3 ans.
(Sur place/1h30) – Niveau 1
Poste de secours Poste de secours LANGRUNE-SUR-MER Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables.
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