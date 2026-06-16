Stage au sabre laser Parc des Chasses Langrune-sur-Mer

Langrune-sur-Mer

Stage au sabre laser

Parc des Chasses 1 route de Douvres Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Ouvert à tous, dès 8 ans. Comprend initiation et perfectionnement, chorégraphies et combats sur 3 matinées consécutives. Spectacle en fin de stage

Stage au sabre laser organisé par l’Académie d’Escrime de Langrune pendant trois matinées consécutives, ouvert à tous à partir de 8 ans comprenant initiation et perfectionnement, chorégraphies et combats en toutes sécurités dans un cadre privilégié. .

Parc des Chasses 1 route de Douvres Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 12 21 17 70 cchuaqui@aol.com

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English : Stage au sabre laser

Open to everyone aged 8 and over. Includes introductory and advanced sessions, choreography and sparring over three consecutive mornings. Performance at the end of the course

L’événement Stage au sabre laser Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité