Concours de chapeaux et pique-nique Langrune-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Langrune-sur-Mer

Concours de chapeaux et pique-nique

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Avec Diver Seekers

Avec Diver Seekers. Concours de chapeaux et pique-nique sur place. .

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de chapeaux et pique-nique

With Diver Seekers

L’événement Concours de chapeaux et pique-nique Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité