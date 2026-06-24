Concours de chapeaux et pique-nique Langrune-sur-Mer
Concours de chapeaux et pique-nique Langrune-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Langrune-sur-Mer
Concours de chapeaux et pique-nique
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Avec Diver Seekers
Avec Diver Seekers. Concours de chapeaux et pique-nique sur place. .
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr
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English : Concours de chapeaux et pique-nique
With Diver Seekers
L’événement Concours de chapeaux et pique-nique Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité
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