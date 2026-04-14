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Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Poste de secours, Langrune-sur-Mer

Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Poste de secours, Langrune-sur-Mer

Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Poste de secours, Langrune-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Lieu : Poste de secours

Adresse : Poste de secoursPas de descriptionLANGRUNE-SUR-MER

Ville : 14830 Langrune-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ? Mercredi 12 août, 16h00 Poste de secours Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:00:00+02:00

Sais tu distinguer un Goéland d’une Mouette ? Les plages sont un lieu de vie pour de nombreux oiseaux qui s’y reposent, s’y nourrissent, s’y reproduisent. Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. Dès 6 ans.
(1-3km/2h) – Niveau 1

Poste de secours Poste de secoursPas de descriptionLANGRUNE-SUR-MER Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie
Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. Dès 6 ans

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