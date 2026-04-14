Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ?, Poste de secours, Langrune-sur-Mer

Mouette ou goéland, les connaissez-vous vraiment ? Mercredi 12 août, 16h00 Poste de secours Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T16:00:00+02:00 – 2026-08-12T18:00:00+02:00

Sais tu distinguer un Goéland d’une Mouette ? Les plages sont un lieu de vie pour de nombreux oiseaux qui s’y reposent, s’y nourrissent, s’y reproduisent. Mais au fait ces oiseaux, qui sont-ils ? Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. Dès 6 ans.

(1-3km/2h) – Niveau 1

Poste de secours Poste de secoursPas de descriptionLANGRUNE-SUR-MER Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie

Viens en apprendre plus sur ces espèces emblématiques du bord de mer. Dès 6 ans