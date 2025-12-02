Fête du village

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Défilé costumé avec quelques chars. Soirée dansante avec Cocktail Passion, restauration sur place

Défilé costumé avec quelques chars. Départ du parc des Chasses à 15:30. Soirée dansante avec Cocktail Passion, restauration sur place. .

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 89 08 77 44

English : Fête du village

Costume parade with some floats. Evening dance with Cocktail Passion, on-site catering

L’événement Fête du village Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par Calvados Attractivité