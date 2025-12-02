Fête du village Langrune-sur-Mer
Fête du village Langrune-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Début : 2026-08-15 15:30:00
Défilé costumé avec quelques chars. Départ du parc des Chasses à 15:30. Soirée dansante avec Cocktail Passion, restauration sur place. .
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 89 08 77 44
English : Fête du village
Costume parade with some floats. Evening dance with Cocktail Passion, on-site catering
