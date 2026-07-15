Informations pratiques

Langrune-sur-Mer

Soirée festive avec la Tricastine

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Musiques des années 70 a nos jours avec restauration sur place

Soirée festive ambiance bord de mer avec le dj de la Tricastine qui diffusera des musiques des années 70 a nos jours avec restauration sur place. .

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 57 77 59 64 lamicaledelangrune@gmail.com

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English : Soirée festive avec la Tricastine

Music from the 1970s to the present day, with on-site catering

L’événement Soirée festive avec la Tricastine Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Calvados Attractivité