Soirée festive avec la Tricastine Langrune-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Langrune-sur-Mer
Informations pratiques
Langrune-sur-Mer
Soirée festive avec la Tricastine
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Musiques des années 70 a nos jours avec restauration sur place
Soirée festive ambiance bord de mer avec le dj de la Tricastine qui diffusera des musiques des années 70 a nos jours avec restauration sur place. .
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 57 77 59 64 lamicaledelangrune@gmail.com
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English : Soirée festive avec la Tricastine
Music from the 1970s to the present day, with on-site catering
L’événement Soirée festive avec la Tricastine Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Calvados Attractivité
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