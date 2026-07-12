Yoga sur la plage à Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Langrune-sur-Mer
Informations pratiques
Langrune-sur-Mer
Yoga sur la plage à Langrune-sur-Mer
Poste de secours Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20
Yoga doux et dynamique tous nivaux. Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire en douceur, travail de l’équilibre et concentration
Yoga doux et dynamique. Cours adapté à tous (tous niveaux)
Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire en douceur, travail de l’équilibre et de la concentration.
Les mercredis à 10h30 et les jeudis à 18h00
RDV au poste de secours de Langrune-sur-Mer
Tenue souple, tapis fourni si besoin. .
Poste de secours Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 31 95 24 68 yogabya14@gmail.com
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English : Yoga sur la plage à Langrune-sur-Mer
Gentle and dynamic yoga for all levels. Breathing exercises, flexibility work, stretching, gentle muscle strengthening, balance work and concentration exercises
L’événement Yoga sur la plage à Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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