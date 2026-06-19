Festival du livre Place du 6 Juin Langrune-sur-Mer

Langrune-sur-Mer

Festival du livre

Place du 6 Juin Halle Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Rencontrez 16 auteur(e)s, nombreux styles littéraires différents romans, polars, cosy mysteries, BD, romans historiques, poésie …

L’association Les Plumes de Nacre vous donne rendez-vous le Dimanche 12 juillet pour rencontrer 16 auteur(e)s dédicaces, vente. De nombreux styles littéraires différents seront représentés romans, polars, cosy mysteries, BD, romans historiques, livres sur la seconde guerre mondiale en Normandie, poésie etc.

Venez nombreux pour une rencontre face à la mer ! .

Place du 6 Juin Halle Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 18 07 35 71

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English : Festival du livre

Meet 16 authors representing a wide range of literary genres: novels, crime fiction, cosy mysteries, comics, historical novels, poetry …

L’événement Festival du livre Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité