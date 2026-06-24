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Construction de sable Langrune-sur-Mer

Construction de sable Langrune-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Bibliothèque de plage
Ville
14830 Langrune-sur-Mer
Département
Calvados
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Langrune-sur-Mer

Construction de sable

Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Pour petits et grands, prendre seaux et pelles
Pour petits et grands, prendre seaux et pelles.   .

Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie   contact@mairie-langrune.fr

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English : Construction de sable

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L’événement Construction de sable Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité

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