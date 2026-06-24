Langrune-sur-Mer

Construction de sable

Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Pour petits et grands, prendre seaux et pelles

Pour petits et grands, prendre seaux et pelles. .

Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Construction de sable

For young and old alike, grab your buckets and spades

L’événement Construction de sable Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité