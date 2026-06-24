Construction de sable Langrune-sur-Mer
Construction de sable Langrune-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Langrune-sur-Mer
Construction de sable
Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-07-13 17:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Pour petits et grands, prendre seaux et pelles
Pour petits et grands, prendre seaux et pelles. .
Bibliothèque de plage Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr
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English : Construction de sable
For young and old alike, grab your buckets and spades
L’événement Construction de sable Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité
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