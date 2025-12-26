Contes en balade, Médiathèque Espelette
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures.
Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr
