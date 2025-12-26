Contes en balade, Médiathèque Espelette

Contes en balade, Médiathèque Espelette mercredi 17 juin 2026.

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

2026-06-17

Geneviève, conteuse créative vous propose de faire entrer les enfants dans le monde merveilleux des contes et des livres avec des tapis-lectures.
Les tout-petits pourront prolonger le plaisir des histoires en manipulant des créations textiles originales pleines de découvertes inattendues.   .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80  mediatheque@mairie-espelettte.fr

