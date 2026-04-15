Contes en jardin, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Contes en jardin Dimanche 24 mai, 11h00 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Le domaine de Villarceaux, écrin de verdure et de patrimoine, vous invite à une journée dédiée aux contes, aux livres et à la biodiversité, en collaboration avec l’association Cible 95 et l’association Les Amis de Villarceaux.

Dans son parc historique de 70 hectares, petits et grands sont invités à partager des moments mêlant imaginaire, lecture et sensibilisation à la nature.

Des conteurs passionnés rythmeront la journée, dont le botaniste et conteur Laurent Azuelos, Nathalie Leone, Irma Castéras ou encore Philippe Imbert.

Deux librairies présenteront une sélection de livres pour tous les âges, tandis que des ateliers et animations, portés par des associations, viendront compléter le programme.

Un rendez‑vous pour tous les amoureux des contes, des livres et de la nature.

Dans les jardins du domaine et les communs du manoir.

Restauration sur place.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« link »: « https://cible95.fr/ »}, {« link »: « https://www.amisdevillarceaux.fr/ »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Le domaine de Villarceaux accueille, le 24 mai 2026, une grande fête du conte, des livres et de la nature. À retrouver : des conteurs et des libraires, mais aussi des ateliers et autres animations.

© Région Île-de-France/Stéphane Joubert