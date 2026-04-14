Atelier céramique, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Atelier céramique Dimanche 7 juin, 13h30 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Dans le cadre du programme régional de résidence d’artistes de la Région Île-de-France et en lien avec la Ligue de protection des oiseaux, Judicaël Eymard propose un atelier de poterie ouvert aux adultes et aux enfants.

Ce moment de partage sera l’occasion de concevoir des petites créations autour de la question de l’œuvre‑refuge.

Cela pourra être une mangeoire, un nid ou un objet ayant l’intention de devenir un refuge pour la faune ou la flore.

Au-delà de la transmission des techniques de l’artiste, cet atelier sera l’occasion d’échanges autour de son projet de recherche au service du vivant.

Les pièces seront ensuite cuites dans un four à bois construit au sein du domaine de Villarceaux.

Dans les communs du manoir.

Réservation obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] [{« link »: « https://www.judicaeleymard.com/oeuvres-refuges »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Participez à un atelier de céramique, le 7 juin 2026 au domaine de Villarceaux, pour créer des objets destinés à servir de refuge aux oiseaux. Avec l’artiste en résidence sur le site Judicaël Eymard.

© Léna André