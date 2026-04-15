Découverte de l’apiculture, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Découverte de l’apiculture 13 juin – 29 août, certains samedis Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Payant sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Le domaine de Villarceaux vous invite à découvrir le monde extraordinaire et fragile des abeilles, vigies de l’environnement et gardiennes de notre vie sur terre.

En compagnie de Michel Amé, apiculteur du domaine, apprenez les étapes théoriques (en salle) et pratiques (au rucher, en petit groupe de 16 personnes).

Tenues de protection fournies (taille minimum : 1,10 m).

Malgré toutes les précautions prises, cette initiation ne convient pas aux personnes allergiques aux piqûres.

L’atelier pourra être annulé si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à sa sécurité.

À noter : le miel de tilleul de Michel Amé a été médaillé d’or 2025 au concours régional des miels d’Île‑de‑France !

À la miellerie-rucher du domaine.

Tarif : 14€ (à régler directement à l’apiculteur).

Inscription préalable obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 67 74 33″}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Pour tout savoir sur le miel, du butinage des abeilles à sa récolte, rendez-vous au rucher de Villarceaux les 13 et 27 juin puis les 22 et 29 août 2026 pour un atelier avec l’apiculteur du domaine.

© Patrick Monin