ensemble soundinitiative & Grégoire Lorieux : ÊTRE OISEAU, Domaine régional de Villarceaux (Chaussy-95), Chaussy

ensemble soundinitiative & Grégoire Lorieux : ÊTRE OISEAU Samedi 13 juin, 16h30 Domaine régional de Villarceaux (Chaussy-95) Val-d’Oise

Gratuit sur réservation auprès du Domaine régional de Villarceaux / Proposition maintenue en cas de pluie en intérieur sur le site de Villarceaux (Lieu : L’Orangerie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Imaginez : vous êtes dans une forêt. Vous fermez les yeux. Autour de vous, les oiseaux chantent. Chacun a son territoire, sa place dans l’espace. Ils s’écoutent, se répondent, se déplacent.

Et si, vous aussi, vous deveniez oiseau ?

C’est ce que nous vous proposons : un moment magique où petits et grands se transforment en oiseaux. On vous donne un petit instrument – un triangle, un woodblock, un gong – et hop ! vous voilà avec votre propre chant. Vous choisissez votre territoire dans la forêt, vous écoutez les autres, vous leur répondez.

Pendant ce temps, trois musicien.ne.s font entendre le traquet rieur, un petit oiseau qui vivait autrefois dans nos campagnes et qui a disparu. En jouant ensemble, nous lui rendons hommage.

Être oiseau, c’est une aventure musicale en plein air, un moment pour découvrir comment les oiseaux habitent le monde, et pour réapprendre à écouter la nature.

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Avec Shao-Wei Chou, Szymon Kaça, Louise Leverd, Grégoire Lorieux.

Deux concerts : à 16h et à 17h30 / À partir de 6 ans – Durée : environ 1h

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Être oiseau III – pour flûte, clarinette et violoncelle – est la pièce fondatrice de Musiques/Paysages, collaboration entre Grégoire Lorieux et soundinitiative : c’est là, en forêt, que se forge leur vision commune d’une musique qui sort des murs, à l’écoute du vivant et avec le public.

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“Être oiseau” de Grégoire Lorieux est une pièce qui s’est construite progressivement : les deux premières versions — jeux sonores en plein air pour trois musiciens et public participant — ont permis d’explorer une partition ouverte fondée sur les comportements sonores des oiseaux : le ramage, l’appel, l’alerte. Inspirée par Habiter en oiseau de la philosophe Vinciane Despret, la pièce propose une forme ritualisée d’attention aux espèces disparues : le traquet rieur, l’outarde barbue, dont les chants — notés par Messiaen dans son Catalogue d’oiseaux — ne peuvent plus aujourd’hui s’entendre dans la nature. La troisième version approfondit ce geste à l’occasion de l’exploration de deux nouveaux territoires : le parc du château de Villarceaux et le parc Ziegler de Dunkerque. Deux rituels, deux manières d’habiter le même espace sonore, deux rencontres avec des publics différents.

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soundinitiative est soutenu par la DRAC Ile-de-France en conventionnement en 2026-2027.

Domaine régional de Villarceaux (Chaussy-95) 95710 Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://soundinitiative.fr/concertcalendar/2026/3/18/tre-oiseau »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance.fr/tous-les-evenements/les-samedis-la-campagne-1 »}, {« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 67 74 33 »}]

Un jeu musical en plein air pour réapprendre à écouter concert in situ

Grégoire Lorieux