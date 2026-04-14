Construction d’un four céramique et première cuisson, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Construction d’un four céramique et première cuisson 20 et 21 juin Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

En deux temps, au cours d’un même week-end, se déroulent la construction puis la cuisson d’un four à bois dédié à la céramique.

Cette cuisson performative est l’occasion de vivre un moment rare de transformation de la matière.

Judicaël Eymard, artiste en résidence, vous propose un temps d’échange autour de son projet d’œuvre-refuge mené avec la Ligue de protection des oiseaux.

Une expérience expérimentale au service du vivant, de la faune et de la flore de Villarceaux, invitant à une réflexion collective autour de l’éco-art.

Dans les jardins du domaine.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« link »: « https://www.judicaeleymard.com/oeuvres-refuges »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Vivez la construction d’un four à bois dédié à la céramique le 20 juin 2026 à Villarceaux, puis sa première cuisson le 21 juin 2026. En deux temps, une expérience rare de transformation de la matière.

© Judicaël Eymard