Construction d’un four céramique et première cuisson, Domaine de Villarceaux, Chaussy
Construction d’un four céramique et première cuisson, Domaine de Villarceaux, Chaussy samedi 20 juin 2026.
Construction d’un four céramique et première cuisson 20 et 21 juin Domaine de Villarceaux Val-d’Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
En deux temps, au cours d’un même week-end, se déroulent la construction puis la cuisson d’un four à bois dédié à la céramique.
Cette cuisson performative est l’occasion de vivre un moment rare de transformation de la matière.
Judicaël Eymard, artiste en résidence, vous propose un temps d’échange autour de son projet d’œuvre-refuge mené avec la Ligue de protection des oiseaux.
Une expérience expérimentale au service du vivant, de la faune et de la flore de Villarceaux, invitant à une réflexion collective autour de l’éco-art.
Dans les jardins du domaine.
Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« link »: « https://www.judicaeleymard.com/oeuvres-refuges »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :
Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;
Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.
Au départ de Rouen :
Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.
Vivez la construction d’un four à bois dédié à la céramique le 20 juin 2026 à Villarceaux, puis sa première cuisson le 21 juin 2026. En deux temps, une expérience rare de transformation de la matière.
© Judicaël Eymard
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