Informations pratiques

Saissac

CONTES EN MONTAGNE NOIRE DRÔLES DE MERVEILLES

Saissac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Un spectacle de contes merveilleux, issus de l’exposition et nourris de versions traditionnelles souvent truculentes, aux rebondissements imprévus ! Vous croyez les connaître ? Mais ces contes pas si classiques que ça, réenchantés avec humour et sensibilité auront de quoi vous surprendre !

Tout public à partir de 7 ans.

Spectacle de Christel Delpeyroux.

Restauration sur place possible.

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Saissac 11310 Aude Occitanie aurelie.resplandy@cdcmontagnenoire.fr

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English :

A magical storytelling show, inspired by the exhibition and drawing on traditional versions—often full of colorful details—with unexpected twists! Do you think you know these stories? But these tales—which aren’t quite as classic as you might think—have been reimagined with humor and sensitivity and are sure to surprise you!

Suitable for all ages 7 and up.

A show by Christel Delpeyroux.

Food available on site.

L’événement CONTES EN MONTAGNE NOIRE DRÔLES DE MERVEILLES Saissac a été mis à jour le 2026-06-30 par