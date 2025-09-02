Contes en musique Rue du Champ de foire La Crèche
Contes en musique Rue du Champ de foire La Crèche samedi 24 janvier 2026.
Contes en musique
Rue du Champ de foire Cinéma Henri Georges Clouzot La Crèche Deux-Sèvres
Venez écouter les histoires des bibliothécaires mises en musique par les élèves de l’école de musique Jane Evrard de La Crèche.
Tout public
Accès libre .
