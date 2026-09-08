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Contes et comptines du Breil Ludothèque Accord du Breil Nantes

mercredi 4 novembre 2026 · Ludothèque Accord du Breil · Nantes

Contes et comptines du Breil Ludothèque Accord du Breil Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Ludothèque Accord du Breil
Adresse
54 rue du Breil Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 10:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Animé par la ludothèque Accoord du Breil (52 rue du Breil)Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil Nantes 44100


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