Contes et Embruns (4-6 ans), Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay

Informations pratiques

Contes et Embruns (4-6 ans) Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Hantay Nord

Sur inscription. De 4 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Sirènes, pêcheurs, îles secrètes et trésors cachés : les enfants de 4 à 6 ans partiront à la découverte d’histoires pleines d’aventures, lues à voix haute par nos intervenantes. Une occasion parfaite de nourrir leur imaginaire et de leur faire découvrir la richesse des récits méditerranéens, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Bibliothèque municipale de Hantay 18-20 rue Mirabeau, 59496 Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France 03.20.29.05.38 https://www.ar2l-hdf.fr/annuaire-des-professionnels/annuaire/mediatheque-municipale-dhantay-59496-hantay [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.29.05.38 »}]

Des récits pleins d’aventures pour embarquer les 4-6 ans vers les rivages de la Méditerranée.

© Bibliothèque municipale de Hantay