Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants rue Wilson Montpon-Ménestérol
Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants rue Wilson Montpon-Ménestérol mercredi 1 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants
rue Wilson Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-01
Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants à la Médiathèque pour les enfants de 3 à 10 ans coloriage en réalité augmentée, mini exo le monde des fées 05 53 82 30 54 .
rue Wilson Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants
L’événement Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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