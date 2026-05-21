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Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants rue Wilson Montpon-Ménestérol

Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants rue Wilson Montpon-Ménestérol

Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants rue Wilson Montpon-Ménestérol mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : rue Wilson

Adresse : Médiathèque

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants

rue Wilson Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-01

Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants à la Médiathèque pour les enfants de 3 à 10 ans coloriage en réalité augmentée, mini exo le monde des fées 05 53 82 30 54   .

rue Wilson Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54 

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English : Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants

L’événement Contes et histoires en réalité virtuelle pour enfants Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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