Stage méditation La maison du Yoga Montpon-Ménestérol
Stage méditation La maison du Yoga Montpon-Ménestérol samedi 27 juin 2026.
Montpon-Ménestérol
Stage méditation
La maison du Yoga 725 Rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-27
Méditation-Yoga- 4 jours, 3 nuits en chambre partagée enseignement 350 €, hébergement 30 € la nuitée. Ouvert aux professeurs et pratiquants de yoga -Contact Sylvie Chimbaud et Malie Verdickt professeures de yoga et formatrices agréées de la Fédération Viniyoga Internationale– 06 67 73 64 67 06 01 72 48 66 .
La maison du Yoga 725 Rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol 24294 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 48 66
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L’événement Stage méditation Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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