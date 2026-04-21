Stage méditation La maison du Yoga Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Stage méditation

La maison du Yoga 725 Rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-27

Méditation-Yoga- 4 jours, 3 nuits en chambre partagée enseignement 350 €, hébergement 30 € la nuitée. Ouvert aux professeurs et pratiquants de yoga -Contact Sylvie Chimbaud et Malie Verdickt professeures de yoga et formatrices agréées de la Fédération Viniyoga Internationale– 06 67 73 64 67 06 01 72 48 66 .

La maison du Yoga 725 Rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol 24294 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 48 66

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English : Stage méditation

L’événement Stage méditation Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-21 par Vallée de l’Isle en Périgord