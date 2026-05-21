Festival les Zapartés Montpon-Ménestérol
Festival les Zapartés Montpon-Ménestérol mardi 9 juin 2026.
Montpon-Ménestérol
Festival les Zapartés
CH Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-09
Festival Les Zapartés Spectacles vivants 7 compagnies entrée libre 06 70 62 95 97 .
CH Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 95 97
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English : Festival les Zapartés
L’événement Festival les Zapartés Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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