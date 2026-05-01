Soirée orientale rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol
Soirée orientale rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol vendredi 29 mai 2026.
Montpon-Ménestérol
Soirée orientale
rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée orientale repas (coucous et pâtisseries orientales), démo et film Ali Baba 15 € le repas+ 6 € la place de cinéma (4 € réduit) sur réservation 07 87 76 24 74 06 98 43 43 27 .
rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 43 27 ecoledanse_montpon@yahoo.fr
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English : Soirée orientale
L’événement Soirée orientale Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-29 par Vallée de l’Isle en Périgord
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