Soirée orientale rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Soirée orientale

rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée orientale repas (coucous et pâtisseries orientales), démo et film Ali Baba 15 € le repas+ 6 € la place de cinéma (4 € réduit) sur réservation 07 87 76 24 74 06 98 43 43 27 .

rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 43 43 27 ecoledanse_montpon@yahoo.fr

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English : Soirée orientale

L’événement Soirée orientale Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-29 par Vallée de l’Isle en Périgord