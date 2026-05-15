Montpon-Ménestérol

Fête de la pêche

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Fête de la pêche Venez découvrir, essayer des techniques de la pêche coup, anglaise, feeder, mouche…une brocante sera également organisée sans réservation, une restauration grillades midi et soir et une soirée musicale à la Base de Loisirs de Chandos toute la journée 06 72 63 00 37 .

Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 63 00 37

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English : Fête de la pêche

L’événement Fête de la pêche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord