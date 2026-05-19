Film et débat au fil de l’Isle rue Wilson Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Film et débat au fil de l’Isle

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Film débat au fil de l’Isle Proposé par le Syndicat du bassin de l’Isle à 20h -salle Le Lascaux- 06 07 87 81 78 .

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6078781

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film et débat au fil de l’Isle

L’événement Film et débat au fil de l’Isle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord