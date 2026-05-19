Film et débat au fil de l’Isle rue Wilson Montpon-Ménestérol
Film et débat au fil de l’Isle rue Wilson Montpon-Ménestérol jeudi 11 juin 2026.
Montpon-Ménestérol
Film et débat au fil de l’Isle
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Film débat au fil de l’Isle Proposé par le Syndicat du bassin de l’Isle à 20h -salle Le Lascaux- 06 07 87 81 78 .
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6078781
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English : Film et débat au fil de l’Isle
L’événement Film et débat au fil de l’Isle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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