Contes et légendes du Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy
Contes et légendes du Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy mercredi 19 août 2026.
Lathus-Saint-Rémy
Contes et légendes du Roc d’Enfer
Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.
Diable, princesse et chevalier, venez découvrir ce mois-ci les contes et les légendes du Roc d’Enfer.
RDV au parking du Roc d’Enfer. Prévoir chaussures adaptées à la randonnée.
Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54. .
Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes et légendes du Roc d’Enfer
L’événement Contes et légendes du Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Lathus-Saint-Rémy (Vienne)
- Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy 13 juin 2026
- Trail Roc & Gartempe Lathus-Saint-Rémy 14 juin 2026
- Visite guidée d’un pressoir unique en France avec les méthodes et les outils du moyen âge., Hameau de margy, Lathus-Saint-Rémy 28 juin 2026
- Lire en transat Lathus-Saint-Rémy 25 juillet 2026