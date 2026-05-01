Saint-André-d’Allas

Contes et Musiques au Pays

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

CONTES ET MUSIQUES au Pays !

9e édition On y danse, on y danse…

Les Médiathèques Sarlat-Périgord Noir, les conteuses de l’association Tout Conte Fée ainsi que les élèves et professeurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Dordogne (CRDD), antenne du Sarladais, emmènent les enfants sur les sentiers des contes en musique.

Pendant une heure, portés par les histoires, nos artistes amateurs enchanteront petits et grands avec des récits inspirés par la danse sur des airs d’Amérique latine. Que ce soit Lilly, la petite oie, les flamants, la petite patate ou le berger et la fille du soleil, les contes ont chacun leur tempo.

Gratuite, la manifestation est le fruit d’une étroite collaboration entre les partenaires. Elle est construite chaque année dès la rentrée scolaire. .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

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English : Contes et Musiques au Pays

L’événement Contes et Musiques au Pays Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir