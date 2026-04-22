Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville

Varaville

Contes et raconte-moi une histoire

Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de la lecture.

Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de cet atelier lecture.

De 3 à 10 ans. .

Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 03 27

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English : Contes et raconte-moi une histoire

For an hour, your child can escape into the world of fairy tales, fables and other short stories! A snack will be served after the reading.

L’événement Contes et raconte-moi une histoire Varaville a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Normandie Pays d’Auge