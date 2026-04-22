Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville

Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville

Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale

Adresse : 50 Avenue du Président René Coty

Ville : 14390 Varaville

Département : Calvados

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Varaville

Contes et raconte-moi une histoire

Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de la lecture.
Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de cet atelier lecture.

De 3 à 10 ans.   .

Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 03 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes et raconte-moi une histoire

For an hour, your child can escape into the world of fairy tales, fables and other short stories! A snack will be served after the reading.

L’événement Contes et raconte-moi une histoire Varaville a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Varaville (Calvados)