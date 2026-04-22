Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville
Contes et raconte-moi une histoire Bibliothèque municipale Varaville mercredi 22 avril 2026.
Varaville
Contes et raconte-moi une histoire
Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de la lecture.
Durant une heure votre enfant pourra s’évader dans l’univers des contes, fables et autres petites histoires! Un goûter sera proposé à la suite de cet atelier lecture.
De 3 à 10 ans. .
Bibliothèque municipale 50 Avenue du Président René Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 03 27
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English : Contes et raconte-moi une histoire
For an hour, your child can escape into the world of fairy tales, fables and other short stories! A snack will be served after the reading.
L’événement Contes et raconte-moi une histoire Varaville a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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