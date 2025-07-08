Fête de la Saint-Jean Stade Jacques Péchaud Varaville

Varaville

Fête de la Saint-Jean

Stade Jacques Péchaud 25 avenue Président René Coty Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette traditionnelle soirée autour d’un immense bûcher en bois est accompagnée d’un barbecue géant, de musique et de danse.

Cette traditionnelle soirée autour d’un immense bûcher en bois est accompagnée d’un barbecue géant, de musique et de danse. .

Stade Jacques Péchaud 25 avenue Président René Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 60 34 50 14

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English : Fête de la Saint-Jean

This traditional party around a huge wooden bonfire is accompanied by a giant barbecue, music and dancing.

L’événement Fête de la Saint-Jean Varaville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge