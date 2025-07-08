Fête de la Saint-Jean Stade Jacques Péchaud Varaville
Fête de la Saint-Jean Stade Jacques Péchaud Varaville samedi 27 juin 2026.
Varaville
Fête de la Saint-Jean
Stade Jacques Péchaud 25 avenue Président René Coty Varaville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette traditionnelle soirée autour d’un immense bûcher en bois est accompagnée d’un barbecue géant, de musique et de danse.
Cette traditionnelle soirée autour d’un immense bûcher en bois est accompagnée d’un barbecue géant, de musique et de danse. .
Stade Jacques Péchaud 25 avenue Président René Coty Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 60 34 50 14
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English : Fête de la Saint-Jean
This traditional party around a huge wooden bonfire is accompanied by a giant barbecue, music and dancing.
L’événement Fête de la Saint-Jean Varaville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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