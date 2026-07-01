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AGENDA · Nogent

Contes et raconte Nogent

samedi 18 juillet 2026 · Nogent

Contes et raconte Nogent

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Médiathèque Bernard Dimey
Ville
52800 Nogent
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Contes et raconte

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-12

Tout public
Samedi 18 juillet Lecture sur les animaux Création d’un Koïnobori , un cerf volant japonais en forme de carpes. De 3 à 6 ans sur inscription.
Samedi 1er août Lectures sur la météo création d’un bâton de pluie De 3 à 6 ans sur inscription.
Mercredi 12 août Lectures sur l’été Création d’une carte avec des tampons et pochoirs De 3 à 6 ans sur inscription.   .

Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89  mediatheque@villedenogent52.com

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English :

L’événement Contes et raconte Nogent a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont

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