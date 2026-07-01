Contes et raconte Nogent
samedi 18 juillet 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Contes et raconte
Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-12
Tout public
Samedi 18 juillet Lecture sur les animaux Création d’un Koïnobori , un cerf volant japonais en forme de carpes. De 3 à 6 ans sur inscription.
Samedi 1er août Lectures sur la météo création d’un bâton de pluie De 3 à 6 ans sur inscription.
Mercredi 12 août Lectures sur l’été Création d’une carte avec des tampons et pochoirs De 3 à 6 ans sur inscription. .
Médiathèque Bernard Dimey Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 63 89 mediatheque@villedenogent52.com
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English :
L’événement Contes et raconte Nogent a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Chaumont
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