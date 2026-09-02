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AGENDA · Vichy

Contes improvisés Back Step Théâtre Vichy

samedi 5 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 De 6 à 17 ans

Vichy

Contes improvisés

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Deux amis personnels du père Noël dans un superbe décor créent des contes enchantés grâce aux enfants.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

Two personal friends of Father No%EBl, set against a stunning backdrop, create enchanting tales thanks to the children.

L’événement Contes improvisés Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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