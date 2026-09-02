Contes improvisés Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Contes improvisés

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Deux amis personnels du père Noël dans un superbe décor créent des contes enchantés grâce aux enfants.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

Two personal friends of Father No%EBl, set against a stunning backdrop, create enchanting tales thanks to the children.

L’événement Contes improvisés Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations