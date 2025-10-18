Vide-grenier d’automne Parc du soleil Vichy

Vichy

Vide-grenier d’automne

Parc du soleil Avenue de France Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Notre rendez-vous annuel d’automne ! Vous videz votre grenier?….. C’est pour vous !! Il aura lieu au PARC DU SOLEIL Avenue de France à Vichy. Cadre exceptionnel en bordure du Lac D’Allier ombragé. Restauration sur place, animation..

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Parc du soleil Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 43 76 83 comiteq2f@gmail.com

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English :

Our annual fall event! Are you clearing out your attic?….. This is for you!! It will take place at PARC DU SOLEIL on Avenue de France in Vichy. An exceptional setting on the shores of Lake D’Allier: shaded areas. Food available on site, entertainment…

L’événement Vide-grenier d’automne Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations