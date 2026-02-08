Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Vichy

Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Projection de courts métrages du Festival de Clermont-Ferrand

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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

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English :

Screening of short films from the Clermont-Ferrand Festival

L’événement Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations