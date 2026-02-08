Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages Médiathèque de l’Orangerie Vichy
Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages Médiathèque de l’Orangerie Vichy jeudi 13 août 2026.
Vichy
Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Projection de courts métrages du Festival de Clermont-Ferrand
.
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
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English :
Screening of short films from the Clermont-Ferrand Festival
L’événement Nuit de l’Orangerie spéciale courts métrages Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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