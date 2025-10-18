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Atelier Toile tropicale Adultes et Juniors dès 9 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier Toile tropicale Adultes et Juniors dès 9 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Atelier / Boutique Jus de carotte

Adresse : 43 passage Clémenceau

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 45 45 45 2h Juniors dès 9 ans et Adultes

Vichy

Atelier Toile tropicale Adultes et Juniors dès 9 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

2h Juniors dès 9 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-25 2026-08-14

Offrez-vous une parenthèse créative et colorée en réalisant une superbe toile aux motifs tropicaux !
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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21  contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Treat yourself to a creative and colorful break by painting a beautiful canvas featuring tropical motifs!

L’événement Atelier Toile tropicale Adultes et Juniors dès 9 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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