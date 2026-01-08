Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy

Vichy Destinations (Office de tourisme)

Tarif réduit

Jeunes de 8 à 18 ans et étudiants

Personnes handicapées, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif.

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style Art Nouveau , constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

An exceptional artistic venue, open to the public since the summer of 1901, the 1400-seat Art Nouveau hall was the largest in France at the time.

