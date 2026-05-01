Concert SHIN KICKER Bar Ô Dix Verres Vichy

Vichy

Concert SHIN KICKER

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

boissons planches pizzas maison

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 01:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Concert SHIN KICKER 1er concert pour ces 3 jeunes Vichyssois issus du conservatoire. Du Rock, du Grunge, du Hard, du Blues, du Punk et la musique des années 60’s & 70’s, autant de talents à leur actif. Bref que des tubes pour passer un bon moments.

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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

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English :

SHIN KICKER concert: 1st concert for these 3 young Vichy graduates of the conservatory. Rock, Grunge, Hard, Blues, Punk and the music of the 60’s & 70’s, as many talents to their credit. In short, nothing but hits for a good time.

L’événement Concert SHIN KICKER Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations