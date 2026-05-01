Concert SHIN KICKER Bar Ô Dix Verres Vichy
Concert SHIN KICKER Bar Ô Dix Verres Vichy vendredi 15 mai 2026.
Vichy
Concert SHIN KICKER
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
boissons planches pizzas maison
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15 01:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Concert SHIN KICKER 1er concert pour ces 3 jeunes Vichyssois issus du conservatoire. Du Rock, du Grunge, du Hard, du Blues, du Punk et la musique des années 60’s & 70’s, autant de talents à leur actif. Bref que des tubes pour passer un bon moments.
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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
SHIN KICKER concert: 1st concert for these 3 young Vichy graduates of the conservatory. Rock, Grunge, Hard, Blues, Punk and the music of the 60’s & 70’s, as many talents to their credit. In short, nothing but hits for a good time.
L’événement Concert SHIN KICKER Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations
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