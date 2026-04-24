Conférence Le pacte vert Européen Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Le pacte vert Européen Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 6 mai 2026.
Vichy
Conférence Le pacte vert Européen
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:15:00
fin : 2026-05-06 20:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Conférence proposée par Maurice Zylberberg
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Conference proposed by Maurice Zylberberg
L’événement Conférence Le pacte vert Européen Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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