Conférence Le pacte vert Européen Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Le pacte vert Européen

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:15:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Conférence proposée par Maurice Zylberberg

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du quatre septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Conference proposed by Maurice Zylberberg

L’événement Conférence Le pacte vert Européen Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations