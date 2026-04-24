Vichy

Vichy recycle son café !

Galerie couverte du Parc des Sources Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Evénement de sensibilisation destiné au grand public autour de la valorisation du marc de café. Sous forme d’un parcours pédagogique immersif, les visiteurs découvrent l’impact

environnemental de la consommation de café ainsi que des solutions concrètes

.

Galerie couverte du Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sij@vichy-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Awareness-raising event for the general public on the recycling of coffee grounds. In the form of an immersive educational trail, visitors discover the environmental impact of coffee consumption, as well as concrete solutions to the problem

impact of coffee consumption, as well as concrete solutions to the problem

L’événement Vichy recycle son café ! Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations