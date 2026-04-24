Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Histoires Yogiques

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 17:30:00

fin : 2026-04-27 19:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Conférence proposée par Janita Stenhouse, Professeur de yoga diplômée (Inde, France, Royaume-Uni).

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Janita Stenhouse, qualified yoga teacher (India, France, UK).

L’événement Conférence Histoires Yogiques Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations