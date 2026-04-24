Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy lundi 27 avril 2026.
Vichy
Conférence Histoires Yogiques
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 17:30:00
fin : 2026-04-27 19:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Conférence proposée par Janita Stenhouse, Professeur de yoga diplômée (Inde, France, Royaume-Uni).
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Janita Stenhouse, qualified yoga teacher (India, France, UK).
L’événement Conférence Histoires Yogiques Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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