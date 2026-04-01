Jo Harman Centre Culturel de Vichy Vichy
Jo Harman Centre Culturel de Vichy Vichy vendredi 24 avril 2026.
Vichy
Jo Harman
Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 21:20:00
Date(s) :
2026-04-24
Figure montante de la soul et du blues britannique, Jo Harman s’impose par une voix puissante et nuancée, mêlant intensité émotionnelle et élégance intemporelle.
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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
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English :
A rising star of British soul and blues, Jo Harman’s powerful, nuanced voice combines emotional intensity with timeless elegance.
L’événement Jo Harman Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations
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