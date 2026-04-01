Jo Harman Centre Culturel de Vichy Vichy

Vichy

Jo Harman

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 21:20:00

Date(s) :

2026-04-24

Figure montante de la soul et du blues britannique, Jo Harman s’impose par une voix puissante et nuancée, mêlant intensité émotionnelle et élégance intemporelle.

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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

A rising star of British soul and blues, Jo Harman’s powerful, nuanced voice combines emotional intensity with timeless elegance.

L’événement Jo Harman Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations