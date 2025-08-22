Lac d’Allier Vichy Allier

Lac d’Allier

Lac d’Allier Esplanade du Lac d’Allier 03200 Vichy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur des parcs, en surplomb de la rivière ou sur les plages, le parcours est jalonné de belvédères sur l’Allier, d’activités ludiques ou sportives et de guinguettes pour se restaurer ou boire un verre face à un panorama d’exception.

https://vichymonamour.fr/offres/circuit-autour-du-lac-vichy-fr-3387292/ +33 4 70 59 51 11

English : Lac d’Allier

In the heart of the parks, overlooking the river or on the beaches, the route is dotted with lookouts over the Allier, fun and sporting activities, and guinguettes where you can enjoy a meal or a drink in front of an exceptional panorama.

Deutsch : Lac d’Allier

Inmitten der Parks, oberhalb des Flusses oder an den Stränden ist die Strecke gesäumt von Aussichtspunkten auf den Allier, von spielerischen oder sportlichen Aktivitäten und von Heurigen, in denen man angesichts eines außergewöhnlichen Panoramas essen oder ein Glas trinken kann.

Italiano :

Nel cuore dei parchi, affacciati sul fiume o sulle spiagge, il percorso è costellato di belvedere sull’Allier, attività ludiche e sportive e guinguettes dove mangiare o bere qualcosa davanti a un panorama eccezionale.

Español : Lac d’Allier

En el corazón de los parques, con vistas al río o en las playas, el recorrido está salpicado de miradores sobre el Allier, actividades lúdicas y deportivas y guinguettes donde comer o tomar una copa ante un panorama excepcional.

