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Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Université Indépendante de Vichy Centre Roland

Adresse : 18 rue du Quatre Septembre

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 8 8 8 Non adhérent

Vichy

Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ?

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:15:00
fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Conférence proposée par le Docteur François Michel, dermatologue et qualité de vie.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Dr François Michel, dermatologist and quality of life.

L’événement Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations

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