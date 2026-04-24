Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ?

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:15:00

fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Conférence proposée par le Docteur François Michel, dermatologue et qualité de vie.

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Dr François Michel, dermatologist and quality of life.

L’événement Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations