Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 30 avril 2026.
Vichy
Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ?
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:15:00
fin : 2026-04-30 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Conférence proposée par le Docteur François Michel, dermatologue et qualité de vie.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Dr François Michel, dermatologist and quality of life.
L’événement Conférence Comment avoir la forme et le moral aujourd’hui ? Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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