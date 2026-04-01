Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy
Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy vendredi 24 avril 2026.
Vichy
Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze.
Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15, rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Cette conférence présentera Madame Larbaud en tant que personnage, mettant en lumière certains aspects de sa personnalité et son rôle.
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Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15, rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr
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English :
This lecture will present Madame Larbaud as a character, highlighting certain aspects of her personality and role.
L’événement Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations
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