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Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy

Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel de Vichy, salle Caillois.

Adresse : 15, rue du Maréchal Foch

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5

Vichy

Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze.

Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15, rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Cette conférence présentera Madame Larbaud en tant que personnage, mettant en lumière certains aspects de sa personnalité et son rôle.
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Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15, rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   shavichy@outlook.fr

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English :

This lecture will present Madame Larbaud as a character, highlighting certain aspects of her personality and role.

L’événement Conférence https://www.facebook.com/SHAVICHY Madame Larbaud, un personnage , par Mme Christine Chaze. Vichy a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations

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