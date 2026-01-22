Visite guidée Les Secrets du Parc des Sources Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée Les Secrets du Parc des Sources

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-16 2026-05-23

Plongez au cœur de l’histoire thermale de Vichy en explorant le parc des Sources, un écrin de verdure rempli de joyaux architecturaux.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Plunge into the heart of Vichy’s spa history as you explore the Parc des Sources, a verdant setting filled with architectural gems.

